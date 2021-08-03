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«Не должно сходить с рук»: Пьеха рассказал, какого наказания ждем для Безбородовой

Полина Долганова

Общество
«Не должно сходить с рук»: Пьеха рассказал, какого наказания ждем для Безбородовой
Фото: instagram/wolfieha

Российский певец Стас Пьеха заявил, что ждет для напавшей на его сына Петю Ирины Безбородовой наказания, которое предусмотрено законом. Об этом артист рассказал в беседе с Teleprogramma.pro.

— Я хочу чтобы не было смягчения из-за того, что ее супруг — уважаемый человек. Это дело должно стать резонансным как пример окружающим. Когда трогают детей и пожилых людей, это никому не должно сходить с рук, — добавил Пьеха.

Он уточнил, что не будет рассказывать всех планов на судебный процесс, однако речь в данном случае идет об уголовной и административной ответственностях.

Музыкант подытожил, что дело, которое Следственный комитет взял под свой контроль, находится на «хорошей стадии».

Неприятный инцидент 19 июля произошел в поселке Рощино Вилладж. Там экс-супруга артиста Наталья Горчакова отдыхала с сыном и родственниками. В соседнем особняке поселилась Ирина Безбородова, жена футбольного арбитра Владислава Безбородова, с тремя детьми.

Семилетний Петя хотел подружиться с одним из детей Безбородовых, но сама Ирина была против этого. Мальчику показалось это обидным, и он проткнул карандашом бассейн соседей. По словам очевидца, когда Безбородова это увидела, то без приглашения пришла к соседям, схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю.

В отношении Безбородовой СК возбудил уголовное дело. Также сама зачинщица конфликта попросила сотрудников правоохранительных органов привлечь ребенка Стаса Пьехи к уголовной ответственности за порчу ее бассейна.

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