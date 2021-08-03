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Налоговый эксперт рассказала, как оформить «спортивный вычет»

Елена Фролова

Финансы
Налоговый эксперт рассказала, как оформить «спортивный вычет»
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Закон о налоговом вычете на занятия спортом вступил в силу с 1 августа. Однако воспользоваться данной услугой можно будет лишь в 2022 году. Такую информацию предоставила налоговый эксперт Юлия Майфет.

— В данном случае работает общее правило, которое касается всех социальных вычетов: в каком году человек несет расходы, в таком он и получает налоговый вычет. Однако можно будет получить «спортивный вычет» не только на себя, но и на детей, — подчеркнула Юлия Майфет.

По ее словам, общая сумма всех социальных вычетов должна быть не выше 120 тысяч рублей. Она объяснила, что нужно понимать, где вычет, а где расходы. То есть, если взять условную сумму абонемента на фитнес-занятия в 100 тысяч рублей, то от нее человек получит налоговый вычет в размере 13 процентов, или 13 тысяч рублей, отмечает «Радио 1».

— Максимальная сумма расходов 120 тысяч рублей или 15600 рублей вычеты по НДФЛ. Если речь идет о спортивных организациях, то только о тех, что будут включены в соответствующий список Министерства спорта, — добавила эксперт.

Она объяснила, что данные организации должны обозначиться до 1 декабря 2021 года, а потом список будет корректироваться.

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