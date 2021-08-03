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Стена-айсберг обрушилась в музее «Титаника» в США

Полина Долганова

Общество
Стена-айсберг обрушилась в музее «Титаника» в США
Фото: instagram/titanic_museum

Стена в виде айсберга обрушилась в музее «Титаника» в США. В результате случившегося пострадали минимум три человека. Об этом во вторник, 3 августа, говорится в заявлении на странице музея в Facebook.

— Сегодня в нашем музее в Пиджен-Форжд произошел инцидент. Наша стена-айсберг обрушилась, трое гостей пострадали и были госпитализированы, — говорится в сообщении.

Уточняется, что о серьезности травм, которые получили пострадавшие, представители музея пока не знают.

В настоящее время музей закрыт для посещения.

Музей, посвященный затонувшему пароходу «Титаник», открылся в городе Пиджен-Форжд в штате Теннеси в 2010 году. Посетители экспозиции, которая представляет собой уменьшенную копию лайнера, могут потрогать стену-айсберг и почувствовать себя на месте тех трагичных событий, передает РИА Новости.

Год назад потолок частично обрушился в магазине театрального музея имени Бахрушина в Москве.

Для женщины вызвали бригаду скорой помощи, однако серьезных травм не зафиксировали. На месте происшествия работают сотрудники безопасности и инженерные службы. Подробности и обстоятельства инцидента устанавливаются.

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