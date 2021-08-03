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Заявление на участие в онлайн-выборах 17–19 сентября подали 150 тысяч москвичей

Иван Юминов

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Заявление на участие в онлайн-выборах 17–19 сентября подали 150 тысяч москвичей
Фото: Pexels

Заявление на участие в электронном голосовании, которое пройдет с 17 по 19 сентября, подали 150 тысяч москвичей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 3 августа.

— Принять участие в онлайн-голосовании смогут зарегистрированные в Москве граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом и которым на день голосования исполнится 18 лет. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление можно до 23:59 13 сентября, — говорится в сообщении.

Для этого следует авторизоваться на портале mos.ru и перейти по ссылке. Также можно воспользоваться приложениями «Моя Москва» или «Госуслуги Москвы».

Итоговое число горожан, которые зарегистрируются в качестве электронных избирателей, станет известно после окончания регистрации. Это вызвано необходимостью обязательной проверки в ЦИК.

Пользователи, которые смогут отдать свой голос в онлайн-формате, за несколько дней до голосования получат уведомления в личном кабинете на mos.ru, а также по электронной почте и СМС.

При этом они будут исключены из списков для голосования на участках, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

30 июля сообщалось о завершении проверки системы электронного голосования с функцией отложенного выбора и с помощником для слабовидящих. Тогда за два дня тестирования было выдано 146 593 бюллетеня.

Голосование за депутатов Госдумы, депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино будет проходить с 17 по 19 сентября 2021 года.

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