Появилось фото найденной двухлетней девочки из подмосковного Жуковского

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Жуковский, Молодёжная улица Карта всех событий

Появилось фото девочки, которую обнаружили рядом с одним из жилых домов в подмосковном Жуковском. В настоящее время правоохранители ищут родственников девочки.

3 августа в ГУ МВД России по Московской области сообщили, что девочку обнаружила местная жительница у дома на Молодежной улице. В руках малышки была сумка, наполненная детскими вещами. На вид девочке было примерно два года.

Фото: Вечерняя Москва

Ребенка поместили в педиатрическое отделение одного из местных медицинских учреждений, ее здоровью и жизни ничего не угрожает, уточнили в МВД.

По факту случившегося областное МВД и прокуратура проводят проверку.

В прошлом месяце сообщалось, как мать бросила собственную дочь в одном из столичных хостелов, не желая больше содержать ребенка и продолжать его воспитание. Тогда девочку также госпитализировали. Однако позже женщина сообщила, что не отказывается от дочери и готова ее забрать из больницы.