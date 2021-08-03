Появилось фото найденной двухлетней девочки из подмосковного Жуковского
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Появилось фото девочки, которую обнаружили рядом с одним из жилых домов в подмосковном Жуковском. В настоящее время правоохранители ищут родственников девочки.
3 августа в ГУ МВД России по Московской области сообщили, что девочку обнаружила местная жительница у дома на Молодежной улице. В руках малышки была сумка, наполненная детскими вещами. На вид девочке было примерно два года.
Ребенка поместили в педиатрическое отделение одного из местных медицинских учреждений, ее здоровью и жизни ничего не угрожает, уточнили в МВД.
По факту случившегося областное МВД и прокуратура проводят проверку.
В прошлом месяце сообщалось, как мать бросила собственную дочь в одном из столичных хостелов, не желая больше содержать ребенка и продолжать его воспитание. Тогда девочку также госпитализировали. Однако позже женщина сообщила, что не отказывается от дочери и готова ее забрать из больницы.