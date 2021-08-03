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Новые остановки появятся в Южном Бутове 4 августа

София Долганова

Город
Новые остановки появятся в Южном Бутове 4 августа
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Южное Бутово Карта всех событий

В районе Южное Бутово 4 августа 2021 года появятся новые остановки. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 3 августа.

— С 4 августа организуются новые остановки: «Чечерский проезд, 126» — для автобусов № 288 и 802 в Чечерском проезде в обоих направлениях; «Метро «Бульвар Адмирала Ушакова» — для автобусов № 802 по улице Адмирала Лазарева, рядом с домом № 2, при движении от 2-го микрорайона Южного Бутова, — говорится в сообщении.

Недавно сообщалось о вступающих в силу изменениях маршрутов и остановок в разных частях Москвы. Например, из-за окончания ремонта поликлиники № 12 отменят маршрут ВДНХ (южная) — Крестовский мост.

Кроме того, до конца лета не будут ходить трамваи в выходные в Богородском районе столицы из-за работ по ремонту путей и благоустройству. Изменения коснутся маршрутов № 2, 4л, 4п. В будни они продолжат ходить по своим маршрутам.

Также изменится расписание электричек на Киевском направлении МЖД в августе. Причиной этого послужат ремонтные работы на путях.

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