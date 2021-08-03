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Пятнадцать попавших в ДТП в Турции россиян выписали из больниц

Иван Юминов

Происшествия
Пятнадцать попавших в ДТП в Турции россиян выписали из больниц
Фото: Pexels

Пятнадцать россиян, которые пострадали в результате аварии с автобусом в турецкой Анталье, были выписаны из больниц. Еще пять пострадавших остаются в стационаре в состоянии различной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России во вторник, 3 августа.

— На данный момент из стационаров выписаны 15 человек, пострадавших в результате ДТП в городе Манавгат в провинции Анталья. Еще пятеро пострадавших остаются в больницах, их состояние оценивается как тяжелое, различной степени тяжести, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что трое человек были прооперированы. Они находятся под наблюдением медиков. Минздрав РФ держит под контролем ситуацию с оказанием помощи пострадавшим туристам, сообщает ТАСС.

ДТП произошло 2 августа около 18:00 в Анталье. В автобусе находилось 22 российских туриста, среди них было девять детей. По данным Минздрава, три человека погибли.

По предварительным данным, которые приводит Генконсульство России в Анталье, водитель не справился с управлением, а затем выехал на встречную полосу, в результате транспортное средство перевернулось.

Большинство туристов, пострадавших в аварии, по информации туроператора «Интурист», прибыло из Самарской области. 16 человек разместили в четырех больницах. Водителя автобуса также госпитализировали, сообщили в дорожной полиции Антальи.

«Интурист» заявил о готовности оперативно предоставить возможность вылета в Турцию родственникам пострадавших.

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