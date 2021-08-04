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В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный хлеб

Юлия Курганова

Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный хлеб
Фото: Pixabay

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как выбрать наиболее качественный хлеб. Они посоветовали внимательно изучать упаковку и закупаться только в тех местах, где созданы специальные условия для хранения хлебобулочных изделий. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— Приобретайте хлебобулочные изделия только в стационарных организациях торговли, где созданы условия для реализации и хранения данной продукции. Внимательно читайте этикетку на упаковке — обязательно должна быть указана информация о местонахождении и наименовании изготовителя, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения, а также о составе пищевой продукции, — сообщили эксперты.

Также россиянам порекомендовали не стесняться требовать сопроводительные документы и сертификаты на хлеб — только так можно убедиться в его соответствии всем требованиям качества.

Кроме того, по словам экспертов, лучше приобретать хлеб, в составе которого есть ржаная мука, отруби или мука грубого помола — такой продукт восполнит от 20 до 75 процентов суточной потребности в витаминах и минеральных веществах.

Минсельхоз опроверг слухи о подорожании мяса и хлеба. В ведомстве прокомментировали предположение директора информационно-аналитического департамента Российского зернового союза Елены Тюриной о возможном росте цен, который могут спровоцировать колебания курсов валют и повышение себестоимости производства.

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