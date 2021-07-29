Минсельхоз опроверг слухи о подорожании мяса и хлеба

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Сообщения о якобы предстоящем возможном росте цен на мясо и хлеб в России носят спекулятивный характер. С таким заявлением в среду, 28 июля, выступили в Министерстве сельского хозяйства РФ.

В ведомстве прокомментировали предположение директора информационно-аналитического департамента Российского зернового союза Елены Тюриной о возможном росте цен, который могут спровоцировать колебания курсов валют и повышение себестоимости производства.

В Минсельхозе подчеркнули, что такие заявления не отражают реальную картину на рынке продовольствия, основания для существенного роста цен на животноводческую продукцию в 2021 году отсутствуют.

Что касается роста затрат на производство, оно не отражается напрямую на отпускных и потребительских ценах, рассказали в ведомстве. По данным Национальной мясной ассоциации, текущий уровень отпускных цен покрывает рост затрат животноводческих предприятий.

Важным фактором, влияющим на ценовую политику предприятий является баланс спроса и предложения. При этом в стране прогнозируют увеличения объемов производства мяса, что поспособствует конкуренции и сохранению стабильных цен.

Кроме того, сдерживающим фактором для производителей в плане повышения цен является желание поддержать потребительский спрос на текущем уровне и в перспективе стимулировать увеличение потребления мяса в России.

Стоимость хлебопекарной продукции также находится на стабильном уровне. За последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли всего на 4,3 процента, на хлеб из ржано-пшеничной муки — на 6,1 процента. При этом стоимость пшеничной муки с начала 2021 года упала на 4,7 процента, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на заявление Минсельхоза.

23 июля глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор зафиксировал снижение цен на базовые продукты «борщевого набора». По ее словам, ситуация с колебанием стоимости продуктов была «сезонной историей». При этом она не связана с подорожанием сахара и подсолнечника, которое произошло под влиянием мировой конъюнктуры.