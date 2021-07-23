Набиуллина заявила о снижении цен на продукты «борщевого набора» в России

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Банк России зафиксировал снижение цен на базовые продукты «борщевого набора». Предполагается, что их стоимость продолжит уменьшаться. Об этом в пятницу, 23 июля, рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, ситуация с колебанием цен была «сезонной историей». При этом она не связана с подорожанием сахара и подсолнечника, которое произошло под влиянием мировой конъюнктуры, отметила глава регулятора.

— В прошлом году были не очень хорошие погодные условия, и качество урожая, так называемая лежкость, было ниже. И в этом году исчерпались запасы быстрее, а новый урожай еще не поступал, и поэтому еще такой достаточно существенный рост был в мае-июне по товарам «борщевого набора», — объяснила Набиуллина.

Она добавила, что от административных мер по регулированию цен есть преимущественно только краткосрочный эффект. Набиуллина уточнила, что нельзя подрывать подобными мерами желание компаний расширять свое производство, пишет РИА Новости.

В среду, 21 июля, президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России остро стоит вопрос с повышением цен на базовые продукты. Он также обратился к членам правительства с просьбой доложить о ситуации в данной сфере.

В середине июля хлебозаводы предупредили ретейлеров о повышении цен на 7–12 процентов на свою продукцию с августа. Причиной этого стал рост стоимости сырья, упаковочного материала и транспортировки. В Минсельхозе РФ в свою очередь рассказали, что дальнейшего подорожания хлебобулочных изделий не ожидается.

Доктор экономических наук Леонид Холод рассказал «Вечерней Москве» о причинах подорожания хлеба в России.