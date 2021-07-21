Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин призвал доложить о ситуации с ценами на продукты в стране

Анастасия Волоснова

Экономика
Путин призвал доложить о ситуации с ценами на продукты в стране
Фото: Администрация президента РФ

В России остро стоит вопрос с повышением цен на базовые продукты. Об этом в среду, 21 июля, рассказал президент РФ Владимир Путин.

— Имею в виду ситуацию с ценами на основные товары, в том числе и прежде всего, на продукты питания. Особо остро сегодня стоит вопрос с подорожанием базовых продуктов, овощей, так называемого «борщевого набора», мы недавно только об этом говорили, — отметил Путин.

Он также обратился к членам правительства с просьбой доложить о ситуации в данной сфере, пишет РИА Новости.

При этом 19 июля Путин спрогнозировал рост ВВП России по итогам 2021 года. В начале июля Минэкономразвития повысило ожидания по приросту ВВП на 2021 год до 3,8 процента. В 2022 году ожидается рост ВВП на 3,2 процента.

В середине июля хлебозаводы предупредили ретейлеров о повышении цен на 7–12 процентов на свою продукцию с августа. Причиной этому является рост стоимости сырья, упаковочного материала и транспортировки. В Минсельхозе РФ в свою очередь рассказали, что дальнейший рост цен на хлебобулочные изделия не ожидается, так как их стоимость стабильна.

Доктор экономических наук Леонид Холод рассказал «Вечерней Москве» причины подорожания хлеба в России.

Читайте также:
продукты питанияВладимир Путинцены
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Подвиг генерала Раевского

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Проверки ведутся круглогодично

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лучшим внезапно стал «ужастик»

Все мнения
О проекте