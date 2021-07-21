Путин призвал доложить о ситуации с ценами на продукты в стране

Фото: Администрация президента РФ

В России остро стоит вопрос с повышением цен на базовые продукты. Об этом в среду, 21 июля, рассказал президент РФ Владимир Путин.

— Имею в виду ситуацию с ценами на основные товары, в том числе и прежде всего, на продукты питания. Особо остро сегодня стоит вопрос с подорожанием базовых продуктов, овощей, так называемого «борщевого набора», мы недавно только об этом говорили, — отметил Путин.

Он также обратился к членам правительства с просьбой доложить о ситуации в данной сфере, пишет РИА Новости.

При этом 19 июля Путин спрогнозировал рост ВВП России по итогам 2021 года. В начале июля Минэкономразвития повысило ожидания по приросту ВВП на 2021 год до 3,8 процента. В 2022 году ожидается рост ВВП на 3,2 процента.

В середине июля хлебозаводы предупредили ретейлеров о повышении цен на 7–12 процентов на свою продукцию с августа. Причиной этому является рост стоимости сырья, упаковочного материала и транспортировки. В Минсельхозе РФ в свою очередь рассказали, что дальнейший рост цен на хлебобулочные изделия не ожидается, так как их стоимость стабильна.

Доктор экономических наук Леонид Холод рассказал «Вечерней Москве» причины подорожания хлеба в России.