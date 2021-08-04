Российские гандболистки вышли в полуфинал Олимпиады в Токио

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Российская женская сборная по гандболу победила команду Черногории и вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио. Встреча 1/4 финала проходила в среду, 4 августа.

Она завершилась со счетом 32:26 (17:15) в пользу российских спортсменок.

Мы в полуфинале!💪

Наша женская гандбольная сборная обыгрывает Черногорию и выходит в полуфинал Олимпийских игр!



Продолжаем защиту титула! #КомандаОКР #ROCTeam #Tokyo2020 pic.twitter.com/CVKxnvsn1M — Olympic Russia (@Olympic_Russia) August 4, 2021

За выход в финал турнира сборная России поборется с победительницами матча между командами Норвегии и Венгрии. Полуфинальная игра пройдет в пятницу, 6 августа.

Борец Муса Евлоев завоевал для России золото в весе до 97 килограммов на ОИ-2020. Эта награда стала 13-й золотой медалью в активе сборной России на текущих Играх.

Лидером в медальном зачете остается Китай — 29 золотых медалей, 17 серебряных, 16 бронзовых. На втором месте — Соединенные Штаты (22 золотые медали, 25 серебряных, 17 бронзовых), далее идут Япония и Австралия. Россия находится на пятом месте. В копилке сборной 13 золотых медалей, 21 серебряная и 17 бронзовых.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.