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Российские гандболистки вышли в полуфинал Олимпиады в Токио

Юлия Курганова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Российские гандболистки вышли в полуфинал Олимпиады в Токио
Фото: youtube.com

Российская женская сборная по гандболу победила команду Черногории и вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио. Встреча 1/4 финала проходила в среду, 4 августа.

Она завершилась со счетом 32:26 (17:15) в пользу российских спортсменок.

За выход в финал турнира сборная России поборется с победительницами матча между командами Норвегии и Венгрии. Полуфинальная игра пройдет в пятницу, 6 августа.

Борец Муса Евлоев завоевал для России золото в весе до 97 килограммов на ОИ-2020. Эта награда стала 13-й золотой медалью в активе сборной России на текущих Играх.

Лидером в медальном зачете остается Китай — 29 золотых медалей, 17 серебряных, 16 бронзовых. На втором месте — Соединенные Штаты (22 золотые медали, 25 серебряных, 17 бронзовых), далее идут Япония и Австралия. Россия находится на пятом месте. В копилке сборной 13 золотых медалей, 21 серебряная и 17 бронзовых.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

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