Онколог перечислил симптомы рака желудка на ранней стадии

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Ассистент кафедры госпитальной хирургии им. В.А. Оппеля СЗГМУ им. И.И. Мечникова, хирург Рустем Топузов назвал ранние признаки онкологического заболевания желудка.

Он включил в этот список тошноту и рвоту после приема пищи, ощущения кома в нижнем отделе пищевода и нарушение прохождения еды. Также могут измениться вкусовые пристрастия, добавил врач.

К симптому тяжелого состояния медик относит желудочные кровотечения, когда кал становится черным. Тогда требуется срочная госпитализация в больницу.

— Если нет других причин для резкого снижения веса, например, недоедание, анорексия, то предположить онкологию можно. Потеря веса, надо сказать, один из признаков, причем далеко не на ранних стадиях, — пояснил Топузов.

Врач призвал всех проходить онкоскрининг после 45 лет в качестве первичной диагностики рака, передает портал «Доктор Питер».

Медик перечислил самые агрессивные виды онкологии. Он прокомментировал рейтинг агрессивности видов рака, составленный германскими коллегами. По версии врачей из ФРГ, в топ-5 по данному признаку входят рак поджелудочной железы, печени, легких и крови, а также глиобластома.