Отец пропавшего в Стамбуле российского студента рассказал, как продвигаются поиски

Фото: Из семейного архива

Поиски двадцатилетнего туриста Макара Рагина, который покинул свой отель в Стамбуле 28 июля и пропал, продолжаются пока безрезультатно. Молодого человека ищут в Стамбуле и на острове Бююкада. Об этом в беседе «Вечерней Москвой» рассказал отец молодого человека Федор Рагин.

— Пока ничего. Ищут на острове Бююкада и в Стамбуле по камерам, — сказал собеседник издания.

Также Рагин отметил, что в поисках молодого человека участвуют и российское консульство, местная полиция, а также команда журналистов.

— Прилетел дедушка Макара. Консульство помогает. Полиция тоже работает. Подключили адвокатов, — рассказал Рагин.

Молодой человек прилетел 15 июля из Вильнюса на две недели с туристическими целями. Остановившись в историческом районе Фатих, всю поездку он делился с родителями подробностями путешествия и 28 июля собирался посетить Принцевы острова, а 29 июля, в день отлета, — археологический музей. Как зафиксировали камеры видеонаблюдения, в среду, 28 июля, между 09:00 и 10:00 парень вышел из гостиницы в футболке, шортах и направился в неизвестном направлении. После от него так и не поступило никаких вестей.

Родители сразу же забили тревогу и вылетели в Стамбул. Первой туда прибыла мать, а затем — после подачи в Санкт-Петербурге заявления о пропаже — из России прилетел отец.

Управление МВД России по Санкт-Петербургу заявление о пропаже переслало в Турцию очень быстро. Уже в субботу, 31 июля, его получили в российском консульстве. Еще раньше в Стамбуле оказалась мать юноши. Она всю ночь обходила полицейские участки, пытаясь написать заявление на местном уровне и найти сына. Но все это время женщина натыкалась только на дежурных офицеров — усилия оказывались тщетными. Лишь после получения информации российскими дипломатами они увенчались успехом.