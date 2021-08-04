Летний фестиваль «Дачное Царицыно» пройдет онлайн

Фото: mos.ru/Максим Денисов

Музей-заповедник «Царицыно» до 31 августа приглашает посетителей на свою виртуальную площадку, где проходит традиционный фестиваль творчества. Дачный мир заповедника включает романтичные прогулки по старинному парку, игру в лаун-теннис, танцы, концерты и спектакли.

Летний фестиваль «Дачное Царицыно» представит онлайн лучшие истории за последние два года.

Юные москвичи посмотрят «Историю Царицына в мультфильмах», познакомятся с проектом «Соседи» и послушают аудиогид «Дачное Царицыно для малышей».

Вместе с Издательским домом «Самокат» сотрудники музея прочитают книгу «Бабушка! — кричит Фридер» Гудрун Мебс, одну из самых жизнерадостных книжек про бабушек и внуков.

В проект «Соседи» вошли Дарвиновский музей, Биологический музей имени К. А. Тимирязева, Московский зоопарк и музей-заповедник «Царицыно». Зоологи расскажут о наших природных соседях.

Лаборатория Глеба Андрианова предлагает совершить музыкальное путешествие в мир спонтанных композиций и концерт пространственной музыки в исполнении струнного оркестра. Дополнит программу пластический перформанс Юлии Рогозинской и Брайана Опоку.

Кроме того, на сайте проекта можно послушать еще несколько онлайн-концертов и совершить виртуальную прогулку по аллеям парка Царицына.

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте музея.