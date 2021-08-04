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Составлен топ-5 знаков зодиака, с которыми сложно ужиться

Елена Фролова

Общество
Составлен топ-5 знаков зодиака, с которыми сложно ужиться
Фото: Pexels

Существуют люди, рядом с которыми окружающие чувствуют себя некомфортно. Астролог Лиана Жемчужная составила подборку из пяти знаков зодиака, с представителями которых сложно ужиться.

Рак

Эти люди бывают непредсказуемыми, а иногда даже жестокими. Они прямолинейны, говорят то, что у них на уме. Порой близким тяжело предугадать, чего стоит ожидать от Раков.

Лев

Представители данного зодиакального знака слишком строги в личных отношениях. Они все время пытаются перетянуть одеяло на свою сторону. Вместе с ними достаточно тяжело решать проблемы и пытаться воплотить мечты в реальность. Львы не любят беспорядок. Они начнут скандал, если что-то будет лежать не на своем месте. Помимо этого, эти люди, находящиеся в плохом настроении, часто бывают резкими и неуправляемыми.

Скорпион

Рожденные под этим зодиакальным созвездием обожают давать команды своим вторым половинкам. Они долго помнят и не прощают обиды. Это те люди, про которых можно сказать: «Сначала делает что-то, а потом думает». С ними нужно проявлять чуткость и терпение.

Стрелец

Представители этого знака зодиака постоянно находятся где-то вне дома. Их жизнь — это работа. Они вечно в движении. Как правило, с ними легко и интересно проводить время. Однако это никак не облегчает совместную жизнь со Стрельцами. Их партнерам нужно быть готовыми к тому, что вторых половинок редко можно будет увидеть дома.

Водолей

Эти люди очень не любят, когда кто-либо нарушает их личное пространство. Даже если этот кто-то — человек, с которым они делят крышу над головой. С ними иногда бывает трудно общаться. Представителям данного зодиакального знака с определенной периодичностью нужно посвящать время себе, отмечает Newinform.

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