Юрий Семин стал главным тренером футбольного клуба «Ростов»

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Юрия Семина назначили на пост главного тренера футбольного клуба «Ростов». Об этом в среду, 4 августа, сообщили на сайте клуба.

С 5 января 1986 года по 18 апреля 2005 года Юрий Семин руководил московским «Локомотивом». В 1991 году специалист стал тренером сборной Зеландии, после чего вернулся в «Локомотив».

За свою карьеру тренер также успел поработать с московским и киевским «Динамо» и с клубами «Анжи», «Габала» и «Мордовия».

Во вторник, 2 августа, Валерий Карпин, возглавивший сборную России по футболу 26 июля, перестал быть главным тренером «Ростова». Об этом сообщили в пресс-службе клуба. По словам тренера, так будет лучше для «Ростова» и сборной, отмечалось в Twitter-аккаунте клуба.

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу 8 июля. РФС принял решение о расторжении контракта совместно с бывшим тренером. Черчесов возглавлял сборную с 2016 года. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.