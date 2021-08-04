Фестиваль «Музей под звездами» пройдет в Подмосковье

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Серпуховский историко-художественный музей 7 августа зовет гостей на фестиваль «Музей под звездами». Мероприятие пройдет в формате open-air, а его темой станет «ART-ЦВЕТ».

Посетителей ждут яркая развлекательная программа и образовательные площадки. Двор музея станет пространством для диалога искусств. Здесь выступят хореографические коллективы и танцевальные студии, будет играть музыка и работать ярмарка мастеров. Детей и взрослых порадуют мастер-классами и играми, а также интересными фильмами.

На сцене гостям предложат погружение в самые яркие культурные явления, исследование цвета и его значение в жизни каждого. Танцевальные зарисовки представят хореографическая студия «Сильфида» и SKY7. Выступят музыкальные группы «Эрлифт» и YVOLGA, а также солисты Тамара Бриллиантовая и Сергей Медведев.

Завершится праздник кинопоказами. Юные гости увидят мультфильм «Гора самоцветов», а взрослые — ленту «Поллок».

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.