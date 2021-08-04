СМИ: власти начали подготовку к переходу России на альтернативные энергоносители

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Российские власти начали подготовку перехода экономики на использование альтернативных энергоносителей. В частности, низкоуглеродных. Об этом в среду, 4 августа, сообщил источник РБК, близкий к правительству.

Будут созданы рабочие группы «по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу».

— Стоит задача — определить риски и возможности глобального энергоперехода для российской экономики, оценить сценарии по всем развилкам и выработать оптимальный. Важно обеспечить сбор достоверных данных, координацию ведомств, организаций и экспертов, — цитирует в своем материале источник издание.

Куратором данного направления станет первый вице-премьер Андрей Белоусов. В обсуждении проекта, которое проходило в закрытом режиме, участвовали председатель правления Сбербанка Герман Греф и спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

Рабочие группы должны подготовить прогноз развития в отрасли до 2050 года и обозначить цели до 2030. Всего в направлении четыре сектора, которые будут курировать различные министерства — Минобрнауки, Минпромторг, Минэнерго и Минприроды.

В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что власти примут комплекс мер, чтобы обеспечить Южные Курилы энергоресурсами. На острове Кунашир будет построена необходимая для снабжения инфраструктура.