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Самолет с белорусской спортсменкой Тимановской приземлился в аэропорту Вены

Иван Юминов

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
В мире
Самолет с белорусской спортсменкой Тимановской приземлился в аэропорту Вены
Фото: instagram/kristi_timanovskaya

Самолет авиакомпании Austrian Airlines рейсом из Токио в Вену, на котором, предположительно, находится белорусская спортсменка Кристина Тимановская, сел в аэропорту столицы Австрии.

Рейс OS052/NH6325 приземлился в 15:08 по местному времени (16:08 по Москве — прим. «ВМ»). Тимановскую проведут в безопасную транзитную зону, где она будет находиться под охраной полиции, уточнил представитель МВД Австрии Гаральд Зерос.

Ожидается, что легкоатлетка вылетит в Варшаву вечером этого же дня, отмечает РИА Новости.

30 июля Тимановская подвергла критике белорусских спортивных чиновников за изменения в составе команды на дистанции 4х400 метров на Олимпийских играх в Токио. Также она заявила, что ее хотят насильно вывезти из Токио в Белоруссию.

Позднее стало известно, что спортсменка не планирует возвращаться на родину. Также известно, что ее супруг покинул Белоруссию и выехал в Киев. МОК начал изучать ситуацию с возможной принудительной депортацией спортсменки из страны — хозяйки Олимпийских игр.

2 августа в МИД Польши сообщили, что Тимановская получила гуманитарную визу страны. Варшава пообещала сделать все необходимое, чтобы помочь легкоатлетке продолжить спортивную карьеру.

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