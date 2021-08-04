Эксперты объяснили призыв АТОР к перезапуску международного туризма

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Международный туризм нуждается в перезапуске, так как пандемия COVID-19 будет существовать еще долго. Надо научиться жить как раньше, но в условиях современных реалий. Такого мнения придерживается советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

— Пандемия останется с нами на долго. Поэтому без единых унифицированных требований, признания вакцин, альтернативных вариантов пересечения границ без карантина нельзя будет перезапустить туризм. Естественно, в настоящий момент все страны пытаются развить туристические маршруты внутри своих границ, — пояснил эксперт.

При этом он добавил, что не стоит забывать о том, что большинство путешественников до сих пор не могут отправиться отдыхать по оплаченным турам еще в 2020 году в связи с тем, что были закрыты все рубежи.

Советник главы Ростуризма подчеркнул, что вопрос будет решен благодаря признанию российских вакцин. По его мнению, АТОР выступает за введение единых требований и альтернативных вариантов выезда в другие страны, отмечает телеканал 360.

В свою очередь, президент Союза туристических агентств Сергей Голов считает, что заявления АТОР ни к чему не приведут, потому что данное решение имеют право принимать только власти государств, ориентируясь на эпидемиологическую обстановку.

— Мне кажется, что по мере возможностей, границы нужно открывать для того, чтобы и россияне, и иностранцы на условиях паритета могли путешествовать. Однако в первую очередь на эту ситуацию должно влиять состояние внутри каждой страны, — пояснил спикер.

По его мнению, особенную важность имеет внедрение стандартов Safe Travel, хотя на данный момент это кажется лишь перспективой, потому что многие европейские государства не хотят признавать российский «Спутник V».

Он подчеркнул, что сейчас на первом месте стоит вакцинация. Помимо этого, существует необходимость принятия российского препарата на международном уровне, отмечает ИА «НСН».