Протасевич заявил о непричастности Тихановской к госперевороту в Белоруссии

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Государственный переворот в Белоруссии планировали не сторонники экс-кандидата на пост президента Светланы Тихановской. Об этом заявил бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич в среду, 4 августа.

— Представители штаба Тихановской были проинформированы, но не принимали участия в подготовке этого насильственного переворота, — рассказал он.

Услышав о таких планах, Тихановская сказала, что это «очень страшное предложение» и призвала не делать какие-либо выводы и шаги на данном этапе, уточнил Протасевич.

Позиция штаба экс-кандидата была такая, что они не будут вмешиваться и принимать участия в событиях, отметил журналист в интервью на YouTube-канале литовского политика Альгирдаса Палецкиса.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были возбуждены десятки уголовных дел.

После этих событий Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко, а также еще нескольких человек и предприятий, заявив о неприемлемости насилия против протестующих и фальсификаций на выборах.

Позже дополнительные санкции ввели из-за самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс 23 мая. Он экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании.

На борту находился Протасевич. 3 июня он сообщил, что признает вину в призывах к протестам после выборов президента в Белоруссии.

Протасевич находился в минском СИЗО № 1. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы. 25 июня СК Белоруссии подтвердил перевод Сапеги и Протасевича под домашний арест.