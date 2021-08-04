Золотые «Пауки» синхронисток: итоги 12-го дня сборной России на Олимпиаде в Токио

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Сборная России в 12-й день Олимпийских игр в Токио завоевала одну золотую медаль. Кроме того, женской команде по гандболу удалось выйти в полуфинал.

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко стали первыми в синхронном плавании, в дуэтах они показали произвольную программу «Пауки». Таким образом, Ромашина стала самой титулованной в синхронном плавании спортсменкой. Теперь она шестикратная олимпийская чемпионка, а Анастасия Давыдова и Наталья Ищенко, имеющие по пять титулов, уже закончили спортивную карьеру.

С победой синхронисток поздравил президент России Владимир Путин. По его словам, Колесниченко и Ромашина покорили болельщиков мастерством, грацией и обаянием. Спортсменкам удалось в очередной раз подтвердить безусловное лидерство отечественной школы синхронного плавания, подчеркнул глава государства.

Также женской сборной России по гандболу удалось одержать победу над черногорской командой со счетом 32:26. Спортсменки благодаря этому отправляются в полуфинал турнира Игр.

За выход в финал сборная поборется с победительницами матча между командами Норвегии и Венгрии. Полуфинальная игра пройдет в пятницу, 6 августа.

Россия по итогам соревновательного дня находится на шестой строчке в общем медальном зачете. В ее активе 53 награды — 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.