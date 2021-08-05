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Самолет Екатеринбург — Москва внепланово сел в Казани

Татьяна Плотникова

Происшествия
Самолет Екатеринбург — Москва внепланово сел в Казани
Фото: pixabay.com/ru

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Екатеринбурга в Москву, совершил внеплановую посадку в аэропорту города Казань. Об этом в ночь на четверг, 5 августа, рассказали в справочной службе воздушной гавани.

В аэропорту Казани рассказали, что посадка прошла благополучно. Эту информацию также подтвердили в авиационных службах, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин уточнил РИА Новости, что самолет Екатеринбург — Москва совершил вынужденную посадку 5 августа в 00:03.

Борт Sukhoi Superjet 100 подал сигнал тревоги, находясь над Удмуртией. После этого самолет начал снижение. Причина, по которой экипаж самолета принял решение подать сигнал тревоги и перейти к снижению, выясняется.

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