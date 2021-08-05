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Пожар произошел в частном доме на западе Москвы

Татьяна Плотникова

Происшествия
Пожар произошел в частном доме на западе Москвы
Фото: twitter.com/emercom_press
Россия, Москва, посёлок Толстопальцево, улица Мира, вл2с1 Карта всех событий

Пожар вспыхнул в одном из частных жилых домов в поселении Толстопальцево в Западном административном округе Москвы. Об этом в ночь на четверг, 5 августа, рассказал источник «ВМ» в столичных экстренных службах.

Загорелось здание, расположенное по адресу улица Мира, владение 2, строение 1. Зафиксировано открытое горение деревянного дома, угроза распространения огня отсутствует. Произошло два хлопка — предположительно, внутри дома находятся газовые баллоны.

По словам человека, заявившего о пожаре в экстренные службы, внутри дома находится семья, отрезанная от выхода пламенем. Однако очевидцы не подтверждают информацию о том, что в горящем здании кто-то есть.

Сведения уточняются.

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