Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Схему движения на 12-й Новокузьминской улице изменят с 20 августа

Татьяна Плотникова

Город
Схему движения на 12-й Новокузьминской улице изменят с 20 августа
Фото: mos.ru
Россия, Москва, 12-я Новокузьминская улица Карта всех событий

Движение транспорта по 12-й Новокузьминской улице на юго-востоке Москвы станет односторонним с 20 августа. Об этом рассказали в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Схема движения изменится на участке от Зеленодольской до 1-й Новокузьминской улицы. Это повысит удобство водителей, поскольку разъезжаться на проезжей части в шесть метров неудобно и небезопасно.

Кроме того, благодаря изменениям будет организовано 56 дополнительных парковочных мест.

Участников движения просят проявить внимательность и учитывать предписания дорожных знаков, сообщается на официальном сайте префектуры Юго-Восточного административного округа Москвы.

Жителей и гостей столицы также предупредили, что в районе аэропорта Внуково, на Лужнецком мосту, улицах Удальцова, Ивана Франко и Варшавском шоссе будет ограничено движение из-за ремонтных работ. Проезд автомобилей на некоторых участках будет осложнен до конца лета и в течение осени.

В частности, с 9 августа по 15 ноября проезд будет осложнен на участках улицы Маршала Конева и 1-го Волоколамского проезда. Число полос будет сохранено за счет расширений или ликвидации парковки.

Читайте также:
изменение движенияМоскваодностороннее движение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Банный лист: почему Россия и США высылают своих дипломатов?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Все мнения
О проекте