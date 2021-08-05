Схему движения на 12-й Новокузьминской улице изменят с 20 августа

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Россия, Москва, 12-я Новокузьминская улица Карта всех событий

Движение транспорта по 12-й Новокузьминской улице на юго-востоке Москвы станет односторонним с 20 августа. Об этом рассказали в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Схема движения изменится на участке от Зеленодольской до 1-й Новокузьминской улицы. Это повысит удобство водителей, поскольку разъезжаться на проезжей части в шесть метров неудобно и небезопасно.

Кроме того, благодаря изменениям будет организовано 56 дополнительных парковочных мест.

Участников движения просят проявить внимательность и учитывать предписания дорожных знаков, сообщается на официальном сайте префектуры Юго-Восточного административного округа Москвы.

Жителей и гостей столицы также предупредили, что в районе аэропорта Внуково, на Лужнецком мосту, улицах Удальцова, Ивана Франко и Варшавском шоссе будет ограничено движение из-за ремонтных работ. Проезд автомобилей на некоторых участках будет осложнен до конца лета и в течение осени.

В частности, с 9 августа по 15 ноября проезд будет осложнен на участках улицы Маршала Конева и 1-го Волоколамского проезда. Число полос будет сохранено за счет расширений или ликвидации парковки.