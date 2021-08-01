Движение транспорта ограничат в нескольких районах Москвы из-за строительных работ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин

Россия, Москва, улица Ивана Франко Карта всех событий

В районе аэропорта Внуково, на Лужнецком мосту, улицах Удальцова, Ивана Франко и Варшавском шоссе будет ограничено движение из-за ремонтных работ. Проезд автомобилей на некоторых участках будет осложнен до конца лета и в течение осени.

Ночью с 9 по 12 августа будет частично перекрыта одна полоса улицы Ивана Франко. Так, движение будет ограничено в районе пересечения с улицей Коцюбинского.

С 9 августа по 15 ноября проезд будет осложнен на участках улицы Маршала Конева и 1-го Волоколамского проезда. Число полос будет сохранено за счет расширений или ликвидации парковки.

На Лужнецком мосту будет перекрыта одна полоса дороги с 9 августа по 25 сентября. На участке временно ликвидируют выделенную полосу для общественного транспорта.

С 11 августа по 30 ноября будет поэтапно вестись работа на двух полосах подъездной дороги к аэропорту Внуково от 1-й Рейсовой улицы до дома 1, корпуса 2.

При этом с 11 августа одну полосу дороги перекроют на улице Удальцова. На данной территории рабочие будут строить станцию «Каховка» Большой кольцевой линии метро.

Также с 10 августа будет ограничено движение на девяти участках дорог на юге Москвы. Полный список указан на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, с 2 по 31 августа временно ограничат движение на участке Головинского шоссе для проведения инженерных работ.

В некоторых других районах столицы также ограничат движение из-за строительства БКЛ и дорожных работ. Ограничения будут временными и коснутся районов Сокольники, Строгино, Красносельский, Лефортово и Раменки.