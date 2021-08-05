Закупки медицинского оборудования по КЖЦ завершены на 80 процентов в Москве

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Закупка оборудования для столичных стационаров по контрактам жизненного цикла (КЖЦ) завершена на 80 процентов. Об этом в четверг, 5 августа, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Технология покупки медтехники по КЖЦ позволяет использовать ее более эффективно. Это достигается за счет того, что поставщик обязуется ремонтировать и обслуживать оборудование в течение всего срока службы.

По словам заместителя мэра, всего для столичных медучреждений приобретено 2955 единиц современной техники. Причем модернизация оборудования проходит по всем сферам медпомощи.

— Некоторые виды техники закуплены полностью. В частности, уже приобретены все 59 магнитно-резонансных томографов, 41 ангиограф, 30 маммографов, 1674 аппарата УЗИ, 723 единицы эндоскопического оборудования различных типов, — добавила Анастасия Ракова.

Многие виды закупаемых аппаратов являются уникальными в своей категории. Они дают врачам новые возможности для лечения пациентов и диагностики заболеваний. В общей сложности для московских стационаров планируется приобрести 3640 единиц медицинского оборудования. При этом большая их часть приходится на аппараты для проведения ультразвуковых исследований.

Медицинское оборудование в городских поликлиниках обновляется по единому стандарту, который предполагает качественное улучшение возможностей по лечению пациентов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В Москве продолжается реализация программы капитального ремонта поликлиник, в рамках которой столичные медучреждения получают современное оборудование. Более 20 поликлиник, в которых завершили капремонт, уже получили свыше 100 единиц новых высокотехнологичных медицинских аппаратов.