Пассажиры севшего в Казани самолета вылетели в Москву другим бортом

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Пассажиры рейса Екатеринбург — Москва, который совершил экстренную посадку в Казани, вылетели в столицу на другом самолете. Об этом в четверг, 5 августа, сообщил пресс-секретарь международного аэропорта Казань Адель Гатауллин.

По его словам, борт совершил вынужденную посадку в аэропорту города в 00:03. В 05:07 другой борт вылетел из одноименной авиагавани, чтобы доставить пассажиров в город назначения.

Гатауллин уточнил, что на борту вынужденно приземлившегося судна находились 26 человек, передает РИА Новости.

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Екатеринбурга в Москву, совершил внеплановую посадку в аэропорту Казани. Об этом в ночь на четверг, 5 августа, рассказали в справочной службе воздушной гавани.

В аэропорту Казани рассказали, что посадка прошла благополучно. Эту информацию также подтвердили в авиационных службах, передавал ТАСС.

Борт Sukhoi Superjet 100 подал сигнал тревоги, находясь над Удмуртией. После этого самолет начал снижение. Причина, по которой экипаж самолета принял решение подать сигнал тревоги и перейти к снижению, выясняется.