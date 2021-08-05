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Сергей Собянин обсудил вопрос доступности школ и детских садов с жителями ЗАО

Илья Ашуров

Город
Сергей Собянин обсудил вопрос доступности школ и детских садов с жителями ЗАО
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В настоящее время 75 процентов столичных районов полностью обеспечены социальной инфраструктурой шаговой доступности, в том числе детскими садами и школами. По данному показателю Москва опережает Нью-Йорк и Лондон. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с активистами запада Москвы.

По его словам, в старых микрорайонах нет проблем с учебными местами в школах и детсадах. Однако с этой проблемой сталкиваются жители новых кварталов, так как инвесторы зачастую приступают к строительству соцобъектов уже после заселения жильцов в новостройки.

По этой причине выполнение обязательств инвесторов по строительству таких объектов взято на особый контроль.

— Тем не менее мы стараемся сломать эту плохую традицию. Инвесторы, которые срывают исполнение обязательств по строительству социальной инфраструктуры, больше не будут работать в городе, — отметил Сергей Собянин.

Мэр добавил, что новые районы должны возводиться по принципу городской застройки со всей необходимой инфраструктурой. В таком случае москвичам будет комфортно в них жить сразу при заселении, а не через несколько месяцев или в неопределенном будущем.

В среду, 4 августа, Сергей Собянин рассказал о развитии столичных районов за пределами Третьего кольца, где проживают около 90 процентов москвичей.

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