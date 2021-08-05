Россиян предупредили о тотальном подорожании продуктов к осени

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К началу осеннего сезона россиянам стоит ждать подорожания практически всех продуктов, кроме сезонных. Рост цен связан с недостатком предложения на рынке, а также с увеличением стоимости производства. Об этом «Вечерней Москве» рассказал председатель союза потребителей России Петр Шелищ.

— Нужно ожидать подорожания практически всех продуктов, кроме сезонных, которые подорожают позже. Цены на все остальное повысятся по понятным причинам. Растут цены на сырье, энергию, коммунальные ресурсы, мировые цены тоже растут, — объяснил специалист.

По словам Шелища, предложение товаров на потребительском рынке не увеличивается — этот фактор является серьезной проблемой для рынка. В то же время россияне активно берут кредиты, предчувствуя усиление инфляции, заявил председатель союза потребителей РФ. Для того чтобы восстановить ценовой баланс, нужно расширить производство, считает он.

— Предложение товаров на потребительском рынке не увеличивается — это самое главное. Надо больше производить. За первое полугодие россияне взяли больше двух триллионов потребительских кредитов: по опросам Банка России, ожидания инфляции у населения значительно выше. Причем фиксируемая гражданами инфляция значительно выше, чем показывает статистика, — сообщил собеседник «ВМ».

Граждане «ощущают рост цен и предвидят его продолжение» и, как следствие, «торопятся покупать, брать кредиты», рассказал Шелищ. Он добавил, что часть денег, полученных россиянами в кредит, тратится на текущее потребление и поддержание привычного образа жизни.

— Значительная часть денег многих россиян закредитованна, что беспокоит Центральный банк. В итоге естественным становится рост цен, иначе никак не сбалансировать спрос и предложение, — пояснил специалист.

В беседе с «ВМ» он сообщил, что «не видит никаких оснований для положительных прогнозов». Пока в стране не начнут производить больше товаров, «ничего не наладится».

В марте 2021 стало известно, что долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума. С апреля 2020 года она возросла с 10,9 до 11,7 процента.