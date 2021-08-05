Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 4477 пациентов за сутки

Илья Ашуров

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи вылечили от коронавируса еще 4477 пациентов за сутки
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В Москве от коронавирусной инфекции за сутки вылечились 4477 человек. Об этом в четверг, 5 августа, сообщили в столичном оперштабе.

Таким образом общее число вылечившихся с начала пандемии увеличилось до 1 378 924.

За последние 24 часа в Москве выявили 3227 новых случаев заболевания коронавирусом. В медицинские учреждения госпитализирован 901 пациент. За сутки 68 человек с COVID-19 скончались. В настоящее время на ИВЛ находятся 428 человек, передает Telegram-канал ведомства.

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 4477 пациентов за суткиФото: Оперштаб

За последние 24 часа в России выявили 23 120 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 8,7 процента пациентов не имели клинических проявлений болезни.

Руководитель филиала государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов опроверг сообщения о дополнительных побочных эффектах, якобы развивающихся при вакцинации от коронавирусной инфекции людей с хроническими заболеваниями.

Читайте также:
КоронавирусМоскваофициальная статистика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Банный лист: почему Россия и США высылают своих дипломатов?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Все мнения
О проекте