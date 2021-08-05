Московские врачи вылечили от коронавируса еще 4477 пациентов за сутки

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В Москве от коронавирусной инфекции за сутки вылечились 4477 человек. Об этом в четверг, 5 августа, сообщили в столичном оперштабе.

Таким образом общее число вылечившихся с начала пандемии увеличилось до 1 378 924.

За последние 24 часа в Москве выявили 3227 новых случаев заболевания коронавирусом. В медицинские учреждения госпитализирован 901 пациент. За сутки 68 человек с COVID-19 скончались. В настоящее время на ИВЛ находятся 428 человек, передает Telegram-канал ведомства.

Фото: Оперштаб

За последние 24 часа в России выявили 23 120 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 8,7 процента пациентов не имели клинических проявлений болезни.

Руководитель филиала государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов опроверг сообщения о дополнительных побочных эффектах, якобы развивающихся при вакцинации от коронавирусной инфекции людей с хроническими заболеваниями.