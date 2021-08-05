На нотариуса, оформлявшего сделку семьи актера Баталова, завели дело

Фото: Гусева Евгения

Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении нотариуса Дмитрия Бублия, который участвовал в оформлении сделок с недвижимостью актера Алексея Баталова. Об этом в четверг, 5 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Фигурантами дела также являются Михаил Цивин и Наталия Дрожжина. В зависимости от роли они обвиняются по уголовным статьям «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере и пособничество мошенничеству» и «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами».

— В ходе следствия установлено, что Бублий, являющийся нотариусом, изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых в собственность Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной перешла принадлежавшая Марии Баталовой доля в квартире, — рассказала Иванова.

Кроме того, Бублий удостоверил подписи жены Баталова и ее законного представителя без их присутствия. Своими действиями он способствовал хищению недвижимости на сумму более 35 миллионов рублей.

СК требует запретить Бублию заниматься нотариальной деятельностью, а также наложить на него ряд ограничений.

Соответствующее ходатайство подано в суд.

Вдова актера Гитана Леонтенко и дочь Мария обратились в полицию, потребовав завести уголовное дело в отношении Натальи Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина. Именно их родственники покойного актера обвиняют в присвоении обманным путем нотариальных доверенностей на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых.

Позже вдову и дочь актера Баталова признали потерпевшими по делу о мошенничестве.

СПРАВКА «ВМ»

Алексей Владимирович Баталов родился 20 ноября 1928 года во Владимире. Он снялся в более чем 40 фильмах, среди которых картины, ставшие классикой отечественного кинематографа: «Москва слезам не верит», «Дело Румянцева», «Летят журавли», «Дама с собачкой», «Зонтик для новобрачных» и многие другие.

За свои заслуги был удостоен ряда государственных премий СССР и РФ.

15 июня 2017 года Баталов скончался в Москве на 89-м году жизни.