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Серия выставок «Придумали и сделали!» пройдет в Музее декоративного искусства

Ольга Маркова

Развлечения
Серия выставок «Придумали и сделали!» пройдет в Музее декоративного искусства
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Всероссийский музей декоративного искусства представляет серию коротких выставочных проектов «Придумали и сделали!». В экспозиции посетители увидят работы современных российских дизайнеров.

Каждая мини-выставка будет длиться около трех недель, что позволит гостям музея проследить путь предмета — от идеи до материального воплощения, познакомиться с исследованиями и экспериментами дизайнеров, поучаствовать в интерактивной части выставок.

В среду, 18 августа, откроется первая выставка дизайнера Михаила Чистякова. В сентябре можно будет увидеть работы Егора Бондаренко, затем свои идеи представят Даниил Карамушкин и Анна Иванова, Светлана Катаргина и Татьяна Бабкова, Ярослава Галайко, Александр и Екатерина Чубарь, Виктория Нурисламова.

Выставка открыта с 18 августа 2021 года по 15 февраля 2022 года, сообщается на сайте музея.

Кроме того, в музее открыта выставка художника-ювелира Александра Степаняна «Лиможская эмаль». Его творчество воплощается в женском лирическом образе, а работы легки и непринужденны. Произведения мастера выделяются цельностью пластического решения и чистотой исполнения. Главным их свойством является благородство хорошего вкуса.

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