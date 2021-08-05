Обвиняемый в мошенничестве бывший чиновник экстрадирован из Германии

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Из Германии экстрадирован россиянин Игорь Грыжанов, который обвиняется в крупном мошенничестве. Мужчину, ранее занимавшего пост в администрации Чеховского района Московской области, доставили на родину в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в четверг, 5 августа.

По предварительным данным, теперь уже бывший чиновник в период с 2004 по 2016 годы вместе с другими должностными лицами оформлял незаконные сделки с земельными участками. Общий ущерб от действий преступной группы оценили в более 560 миллионов рублей.

В июне 2017 года в отношении мошенников возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Скрывшегося от следствия Грыжанова в феврале 2019 года объявили в международный розыск. Экс-чиновника задержали в Германии и передали представителям российских правоохранительных органов для экстрадиции в Россию.

3 августа из России в Германию был экстрадирован гражданин Республики Молдова Юрий Калалб. Он обвиняется немецкими властями в убийстве, разбое и причинении тяжких телесных повреждений. Представители правоохранительных органов ФРГ забрали мужчину из аэропорта Домодедово.