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XX Всероссийская ярмарка меда откроется в Коломенском

Ольга Маркова

Развлечения
XX Всероссийская ярмарка меда откроется в Коломенском
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Музей-заповедник «Коломенское» приглашает жителей и гостей города на юбилейную XX Всероссийскую ярмарку меда. Она откроется в преддверии Медового Спаса 6 августа.

На ярмарку приедут более 150 пчеловодов из 47 регионов России. У посетителей будет возможность попробовать более 40 сортов меда. Также гостям ярмарки будет предложена медовая продукция из Казахстана и Киргизии.

Всем желающим пчеловоды расскажут о каждом сорте меда и научат, как правильно выбирать и использовать натуральный мед и продукты пчеловодства. А главный пчеловод страны расскажет, как отличить «медомикс» от настоящего меда и как укрепить иммунитет с помощью продуктов пчеловодства.

Кроме традиционных сортов меда, на ярмарке будут представлены эксклюзивные сорта: Королевская белая акация, донниковый, горький каштановый, иссыкульский эспарцет, мед из верблюжьей колючки и многие другие, а также пыльца, перга, прополис, маточное молочко.

Ярмарка открыта с 6 августа по 24 октября, сообщается на сайте музея.

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