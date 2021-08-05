XX Всероссийская ярмарка меда откроется в Коломенском

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Музей-заповедник «Коломенское» приглашает жителей и гостей города на юбилейную XX Всероссийскую ярмарку меда. Она откроется в преддверии Медового Спаса 6 августа.

На ярмарку приедут более 150 пчеловодов из 47 регионов России. У посетителей будет возможность попробовать более 40 сортов меда. Также гостям ярмарки будет предложена медовая продукция из Казахстана и Киргизии.

Всем желающим пчеловоды расскажут о каждом сорте меда и научат, как правильно выбирать и использовать натуральный мед и продукты пчеловодства. А главный пчеловод страны расскажет, как отличить «медомикс» от настоящего меда и как укрепить иммунитет с помощью продуктов пчеловодства.

Кроме традиционных сортов меда, на ярмарке будут представлены эксклюзивные сорта: Королевская белая акация, донниковый, горький каштановый, иссыкульский эспарцет, мед из верблюжьей колючки и многие другие, а также пыльца, перга, прополис, маточное молочко.

Ярмарка открыта с 6 августа по 24 октября, сообщается на сайте музея.