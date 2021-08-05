Путин вызвал министра транспорта Савельева в Кремль «поговорить»

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в четверг, 5 августа, вызвал министра транспорта Виталия Савельева в Кремль, чтобы обсудить подготовленные инициативы по изменению законодательства.

Предложение главы государства прозвучало во время совещания, в ходе которого руководитель транспортного ведомства попросил поддержать инициативы по изменению федерального законодательства, позволяющие перевести в цифровой формат 90 процентов всех перевозных документов на автомобильном транспорте.

— Что касается проекта этого закона и всего, что с этим связано, а также работы с подзаконными актами... Подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично. Мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас, — приводит слова президента РИА Новости.

5 августа сообщалось, что Путин отправится с рабочей поездкой в Челябинскую область и Республику Башкортостан 6 августа. Глава государства осмотрит пострадавшие от природных пожаров районы области, после чего проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия.

Также президент встретится с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. После этого Путин поедет в Башкирию, где у него запланирована встреча с главой республики Радием Хабировым.