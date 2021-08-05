В Ассоциации перевозчиков рассказали о переводе транспортных документов в «цифру»

Фото: freeimages.com

Переход на электронный документооборот позволит увеличить коммерческую скорость перевозок грузов в несколько раз и упростит процедуру оформления транспортных накладных. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщил представитель Ассоциации перевозчиков РФ Георгий Властопуло.

Ранее глава Минтранса Виталий Савельев во время совещания с членами правительства предложил президенту России Владимиру Путину поддержать инициативу по цифровизации 90 процентов всех перевозочных документов на автомобильном транспорте. Глава профильного ведомства отметил, что этот процесс позволит ускорить передвижение товаров.

По словам Властопуло, с 1 июля 2021 года некоторые компании уже работают с электронными накладными и путевыми листами.

— И я вижу пока только положительные отзывы от перехода на цифру, — сказал он. — Конечно, говорить о том, что скорость доставок товаров увеличилась в сотни раз, пока рановато, так как закон только пытаются внедрить. Кроме того, движение документов в электронном виде лишь косвенно влияет на скорость доставки груза. Все-таки это зависит в большей степени от дорожной инфраструктуры и подвижного состава, который используется перевозчиками.

Да и далеко не все компании смогут сразу перейти на цифровизацию документов, ведь для этого необходимо иметь и технические, и финансовые ресурсы, считает собеседник «ВМ»:

— Все-таки маленьким ИП этот процесс еще долгое время будет не по зубам. Но им не о чем беспокоиться, ведь никто не говорит об обязательном переходе на электронный документооборот.

Весь процесс, по словам эксперта, проходит пока в тестовом режиме и по собственной инициативе компаний.

Главными преимуществами новых правил эксперт назвал экономию времени на оформление документов и исключение риска их утери.