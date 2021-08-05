Суд в Москве не успел за день огласить приговор инвестору Майклу Калви

Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Мещанский суд не смог за одно заседание огласить приговор основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви.

— Оглашение приговора продолжится 6 августа в 10:00, — приводит слова судьи Анны Соковой РИА Новости.

5 августа сообщалось, что Мещанский суд признал виновным Калви, а также других фигурантов дела о растрате на сумму 2,5 миллиарда рублей.

Прокуратура требовала приговорить Калви к шести годам лишения свободы условно. Для других фигурантов гособвинитель запросил сроки от четырех до пяти с половиной лет заключения условно.

Калви обвиняется в растрате 2,5 миллиардов рублей, его дело рассматривается в суде с декабря 2020 года. По версии следствия, он совместно с партнерами убедил акционеров банка «Восточный» проголосовать за заключение соглашения об отступном, в рамках которого банк получил 59,9 процента акций компании International Financial Technology Group вместо возврата долга.

СК считает, что их реальная стоимость составляла 600 тысяч рублей, в то время как они были оценены в три миллиарда рублей. Сторона защиты, на основе данных независимой экспертизы, настаивает, что рыночная стоимость пакета составляла 3,8 миллиарда рублей.