 «За цифрой – будущее»: депутат ГД назвал сроки перехода на электронный документооборот для перевозчиков

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С переходом на цифровую документацию большинство грузоперевозочных компаний избавятся от необходимости заполнять в ручном режиме накладные и путевые листы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил депутат Госдумы и председатель Торгово-промышленной палаты РФ по транспорту и экспедированию, Виталий Ефимов.

По словам парламентария, организации также смогут сэкономить большие средства при отказе от бумажных документов.

— Представляете, сколько денег уходит на бумагу — более 20 тысяч тонн, а это миллиардные суммы. А сколько надо времени, чтобы заполнить такой объем документов? Кроме того, нужны кадры, которые будут этим дополнительно заниматься, а это тоже не бесплатный процесс — людям нужно платить. Поэтому в этой связи цифровизация очень выгодна компаниям и освобождает массу времени, которая затрачивается на бесполезное и трудоемкое дело. А за цифрой — будущее, как мы все видим.

Автоматизация процесса оформления накладных, путевых листов и иных документов, которые необходимы перевозчикам, по словам депутата, прекрасный шанс ускорить саму процедуру и сократить время поставки товаров и услуг.

— Москва очень быстро перейдет на такой план действий, так как уже были успешные прецеденты, — сказал депутат. — Что касается регионов — они будут стремиться и придут к цифровому документообороту через время. Закон вступит в силу аж в 2022 году, а станет обязательным лишь через год. Но пока это только предположение, ведь некоторые участники перевозочного процесса на автомобильном транспорте не смогут перейти на новые цифровые рельсы и это Минтранс тоже учтет.

Эксперт также добавил, что профильное министерство подготовит единую базу для того, чтобы компании-перевозчики имели возможность обмениваться транспортными накладными в электронном виде на добровольной основе.

Ранее министр транспорта России Виталий Савельев предложил президенту РФ Владимиру Путину поддержать инициативы по изменению федерального законодательства, позволяющие перевести в цифровой формат 90 процентов всех перевозных документов на автомобильном транспорте. Соответствующее предложение глава Минтранса озвучил 5 августа во время совещания президента с членами правительства.