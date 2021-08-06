Virgin Galactic открыла продажу билетов космическим туристам

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Американская компания Virgin Galactic, специализирующаяся на суборбитальных космических полетах, объявила о начале продаж билетов в космос для всех желающих.

Потенциальным космическим туристам предлагаются на выбор три варианта: одно место, «семейный пакет», выкуп всех мест на рейсе полностью. При этом минимальная стоимость для желающих покорить космос составит 450 тысяч долларов.

В 2021 году запланировано ограниченное количество запусков. Следующий полет космического корабля Unity назначен на конец сентября, его оплатило командование военно-воздушных сил Италии, сообщается на официальном сайте Virgin Galactic.

Британский миллиардер и основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон на собственном корабле Unity смог совершить космический полет, запуск состоялся 11 июля. Корабль поднял в воздух самолет-носитель WhiteKnightTwo. Он самостоятельно совершил полет по суборбитальной траектории и благополучно приземлился.

Рассказывая о впечатлениях от полета, Брэнсон признался, что мечтал о нем с детства, однако ничто не могло подготовить к волшебным видам Земли из космоса.