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В Роспотребнадзоре предупредили о необратимых последствиях COVID-19

Татьяна Плотникова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о необратимых последствиях COVID-19
Фото: Pixabay

У людей, перенесших коронавирусную инфекцию, имеется риск развития необратимых осложнений. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

Эксперт пояснила, что после COVID-19 могут формироваться необратимые изменения в легких (фиброз), а также развиваться инфаркты и инсульты. Все это несет потенциальный риск инвалидизации пациентов.

Плоскирева также отметила, что вне зависимости от госпитализации или стационарного лечения у людей после коронавируса могут долго сохраняться клинические проявления, включая астенический синдром и респираторные симптомы, в первую очередь кашель.

Однако у большинства пациентов такие изменения носят обратимый характер, рассказала специалист РИА Новости.

Еще одним осложнением, которое может развиться после COVID-19, является тромбоз. По этой причине людям, перенесшим коронавирус, врачи назначают антикоагулянтную терапию, рассказал главный врач Московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко. Он отметил, что тромбозы после COVID-19 встречаются в 20–30 процентах случаев и способны привести к инфарктам и инсультам.

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