Наталья Сергунина: В Москве отреставрируют семь памятников героям Отечественной войны 1812 года

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице отреставрируют семь монументальных сооружений, установленных в честь героев Отечественной войны 1812 года. Как рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина, среди объектов, подлежащих реставрации, будет и Триумфальная арка, созданная в память о победе над войсками Наполеона. При работах на этом объекте особое внимание будет уделено его декорациям.

— Реставрация семи памятников, посвященных Отечественной войне 1812 года, пройдет в несколько этапов. Вначале специалистам предстоит изучить особенности монументов. Каждый из них уникален, поэтому требует индивидуального подхода, — отметила Наталья Сергунина, чьи слова приводятся на официальном сайте мэра Москвы.

Первую Триумфальную арку возвели у Тверской заставы в середине 1814 года. Деревянную конструкцию построили для торжественной встречи русских войск, которые возвращались из Западной Европы. Позже создать каменную арку со скульптурами воинов предложил архитектор Осип Бове. 11 октября 1834 года обновленные Триумфальные ворота были торжественно открыты. Они простояли на площади Тверская Застава 102 года. В 1936 году был разработан проект реконструкции площади, в результате чего ворота были разобраны. В 1966 году по решению Моссовета их воссоздали на новой локации — на Кутузовском проспекте. В настоящее время ворота являются объектом культурного наследия регионального значения.

Кроме того, в настоящий момент специалисты занимаются разработкой проекта реставрации бюстов Михаила Кутузова на Ташкентской улице и Кутузовском проспекте. Восстановление этих двух памятников запланировано на 2022 год.

В 2022 году также планируется подготовить проекты реставрации поклонного креста, установленного в память о герое Отечественной войны 1812 года казачьем атамане Матвее Платове на улице Рогожский Поселок, а также мемориала героям Отечественной войны 1812 года в Госпитальном сквере и памятного знака «200 лет Победы в Отечественной войне 1812 года» на пересечении Зеленодольской и 1-й Новокузьминской улиц.

Помимо этого, в 2022–2023 годах в Москве планируют отремонтировать памятник «Воинам, погибшим в Отечественную войну 1812 года» на Новокуркинском шоссе.