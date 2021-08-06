Побег пятерых заключенных из СИЗО в Подмосковье попал на видео

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Камеры видеонаблюдения сняли сбежавших из СИЗО заключенных в подмосковной Истре. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, как пятеро мужчин идут быстрым шагом мимо жилого дома, расположенного недалеко от следственного изолятора. Время на камере — 02:46.

Видео: Telegram / Baza

Массовый побег из истринского СИЗО произошел глубокой ночью, в промежутке с 02:30 до 05:30. Сбежали пятеро заключенных. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и в лишении свободы столичного адвоката.

По информации Telegram-канала Baza, заключенные сломали отсек для передачи еды в двери. После чего они выкрутили дверные винты и сломали замок. Им удалось пройти незамеченными через весь изолятор. На улице они открыли ворота, сломав навесной замок, и покинули территорию СИЗО. При себе у сбежавших нет оружия: после проверки в СИЗО стало известно, что ничего не пропало.

По словам представителя СК, выбраться из изолятора заключенным удалось через спецприемник. Предположительно, для взлома замка они использовали гаечный ключ.

В МВД сообщили, что в Истру уже выехала специальная комиссия для установления обстоятельств побега заключенных. Полиция делает все необходимое для установления местонахождения и задержания совершивших побег.

Один из сбежавших, Александр Мавриди, проходит подозреваемым по делу об убийстве предпринимателя Владимира Маругова. Бизнесмен был застрелен из арбалета в своем подмосковном доме в ноябре 2020 года. По версии СК, убийство произошло с целью ограбления.