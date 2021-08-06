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Мобильные приложения помогут решить проблемы кадров на стройках

Василиса Чернявская 

Город
Мобильные приложения помогут решить проблемы кадров на стройках
Фото: личный архив Кирилла Токарева

Всероссийский конкурс «Лидеры строительной отрасли» подходит к финалу. Куратор события, стартовавшего в марте нынешнего года, — заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Организаторы отмечают, что перед строительной отраслью стоят амбициозные задачи: внедрение передовых технологий в проектировании и строительстве, цифровизация отрасли, формирование комфортной городской среды. Майский указ президента закрепил показатель улучшения жилищных условий для пяти миллионов семей ежегодно. Для решения этих задач нужны талантливые и перспективные управленцы. Всероссийский конкурс, по мнению организаторов, призван содействовать выявлению перспективных управленцев и получению ими новых знаний, навыков и практического опыта.

Организаторы отмечают, что «Лидеры строительной отрасли» — открытый конкурс управленцев, представителей строительной отрасли, имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организации строительной сферы на руководящих позициях различного уровня: директор компании, руководитель подразделения или направления, руководитель отдела, руководитель проекта.

Результатом конкурса станет сформированный резерв управленческих кадров отрасли с цифровыми портфолио, появятся и свои экспертные группы развития отрасли, в том числе по внесению дополнений в стратегию развития строительной отрасли и другие основополагающие документы, профессиональное сообщество талантливых и перспективных управленцев.

Один из участников конкурса, Кирилл Токарев, предлагает решить вопрос подбора кадров при помощи формирования единого центра строительных компетенций.

— С его помощью мы сможем сфокусироваться на следующих основных направлениях. Первое — это описание новых подходов к строительному производству. Для этого прекрасно подойдет система, которая представляет собой адаптированное к строительству бережливое производство, — говорит он. — Включает в себя набор инструментов, применяемых для построения системной работы и вовлечения команды в процесс строительства.

По его словам, важно также выстраивание системы интерактивного обучения на базе мобильных приложений, обеспечить мгновенный доступ к лучшим практикам по организации работ, написанных простым и понятным языком. Подобные практики уже применяют лидеры отраслей, такие как Сбербанк, «Норникель» и «Северсталь».

— Следующим этапом станет формирование самообучающегося сообщества вокруг платформы, — продолжает Кирилл Токарев. — Обмен опытом в режиме онлайн, тиражирование эффективных решений пройдут гораздо быстрее, чем изменение соответствующей нормативной документации.

Также в число его конкурсных идей вошла необходимость разработки программы льготного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, микропредприятий.

— В результате мы получим рост производительности труда в строительстве и, как следствие, рост заработной платы рабочих, — резюмирует специалист. — Среди других итогов: высвобождение рабочей силы за счет снижения потребности на локальных стройках, частичное покрытие дефицита на рынке труда.

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