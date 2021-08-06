Москвичей предупредили о сильном ветре и грозе 6 августа

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице 6 августа ожидаются кратковременные дожди, грозы и сильный ветер. В Комплексе городского хозяйства Москвы жителей города призвали быть осторожными во время нахождения на улице.

— При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду. Будьте внимательны на улице! — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В пятницу, 6 августа, погоду в столичном регионе будет определять восточная окраина западного циклона в зоне влияния атмосферного фронта с волнами. Ожидается облачная погода с дождями различной интенсивности и грозами.

Температура воздуха в Москве составит плюс 19–21 градус, в Подмосковье возможно от 17 до 22 градусов.

Ветер прогнозируется порывистый со скоростью при грозе до 17 метров в секунду. Атмосферное давление останется в пределах нормы, влажность воздуха — повышенная.

Содержание кислорода в приземных слоях атмосферы ожидается ниже привычных значений. Геомагнитный фон прогнозируется спокойный, с отдельными периодами неустойчивости.

В предстоящие выходные температура воздуха в Москве и Московской области составит около 30 градусов выше нуля. Согласно прогнозу синоптиков, в столице и области в ближайшие пятницу и ночью в субботу ожидаются дожди.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что первая половина следующей недели в столице станет лебединой песней лета: ожидается последний всплеск мощного тепла, когда в дневные часы воздух еще будет прогреваться до плюс 25–30. Эти дни станут и последними в купальном сезоне.