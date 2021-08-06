Шойгу анекдотом ответил на заявления Зеленского о будущем Крыма

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Министр обороны России Сергей Шойгу в анекдотичной форме прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым будет украинским.

— Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: «А здесь бил фонтан?» На что одессит ему отвечает: «Почему бил? Он бил, есть и будет», — цитирует министра РИА Новости.

Он подытожил, что украинское руководство сменяется, а полуостров был и будет принадлежать России.

До этого Владимир Зеленский заявил, что «Крым никогда не станет частью Российской Федерации». Он также добавил, что возвращение полуострова в состав Украины является «временным вопросом».

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».