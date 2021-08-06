Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новый мост через Москву-реку построят в створе Берегового проезда

Илья Ашуров

Город
Новый мост через Москву-реку построят в створе Берегового проезда
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Береговой проезд Карта всех событий

На западе столицы появится новый мост через Москву-реку. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Мы приступаем к проектированию моста через реку Москву в створе Берегового проезда. В настоящее время на конкурсе определились с подрядной организацией на выполнение проектно-изыскательских работ, — сказал глава ведомства.

Согласно проекту, мост будет иметь протяженность 390 метров и ширину для 4–6-полосной автодороги. Новое сооружение позволит организовать выезд из района Филевский парк на Звенигородское шоссе.

Заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с начала 2021 года в столице ввели в эксплуатацию 25 километров дорог. До конца года планируется ввести еще 56 километров магистралей.

Улучшение транспортной системы столицы — одно из приоритетных направлений работы городских властей. В этом году уже построено 13 мостов, тоннелей и эстакад, 25 километров дорог, а также 15 пешеходных переходов, отметил заммэра.

Читайте также:
Рафик ЗагрутдиновМостСтроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Электричка как жизнь

Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Банный лист: почему Россия и США высылают своих дипломатов?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Все мнения
О проекте