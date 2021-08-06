Новый мост через Москву-реку построят в створе Берегового проезда

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Береговой проезд Карта всех событий

На западе столицы появится новый мост через Москву-реку. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Мы приступаем к проектированию моста через реку Москву в створе Берегового проезда. В настоящее время на конкурсе определились с подрядной организацией на выполнение проектно-изыскательских работ, — сказал глава ведомства.

Согласно проекту, мост будет иметь протяженность 390 метров и ширину для 4–6-полосной автодороги. Новое сооружение позволит организовать выезд из района Филевский парк на Звенигородское шоссе.

Заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с начала 2021 года в столице ввели в эксплуатацию 25 километров дорог. До конца года планируется ввести еще 56 километров магистралей.

Улучшение транспортной системы столицы — одно из приоритетных направлений работы городских властей. В этом году уже построено 13 мостов, тоннелей и эстакад, 25 километров дорог, а также 15 пешеходных переходов, отметил заммэра.