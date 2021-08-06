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Переоформлено разрешение на строительство проблемного ЖК «Остров Эрин»

Анастасия Колоскова

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Переоформлено разрешение на строительство проблемного ЖК «Остров Эрин»
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Московский фонд защиты прав дольщиков переоформил на себя и продлил срок действия разрешения на строительство жилого дома № 1 секции 1–4 в проблемном жилом комплексе «Остров Эрин» в деревне Раево поселения Краснопахорского в ТиНАО, что позволит возобновить строительство. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Параллельно по объекту идет согласование конкурсной документации на выбор технического заказчика для обследования и разработки проекта достройки жилого комплекса.

— Переоформление разрешения на строительство, которое в 2016 году было выдано предыдущему застройщику — ЗАО «Софьино-70», даст возможность фонду провести торги по выбору подрядной организации, которая выйдет на стройплощадку, — сообщил генеральный директор Московского фонда защиты прав дольщиков Александр Гончаров.

Как ранее сообщал Гончаров, обследование и проектирование проблемного жилого комплекса «Остров Эрин» завершат до конца 2021 года. По итогу разработают новую проектную документацию и получат положительное заключение ГАУ «Мосгосэкспертиза». Первая очередь коснется достроенных корпусов, но на которые не были получены разрешения на ввод в эксплуатацию предыдущим застройщиком.

В феврале 2020 года власти приняли решение о финансировании достройки жилого комплекса «Остров Эрин».

На прошедшем Московском урбанистическом форуме заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев озвучил результаты работы по вопросу обманутых дольщиков.

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