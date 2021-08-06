Роскомнадзор потребовал от Facebook снять ограничения с аккаунта Захара Прилепина

Фото: moscow-live

Роскомнадзор отправил письмо руководству социальной сети Facebook с требованием снять ограничения с аккаунта политика Захара Прилепина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 6 августа.

— 6 августа Роскомнадзор направил письмо руководству компании Facebook Inc. с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с аккаунта российского политика Захара Прилепина в социальной сети и пояснить причины их введения, — рассказали в ведомстве.

Блокировка аккаунта может быть расценена как вмешательство в выборы в Госдуму, уведомили в Роскомнадзоре руководство соцсети. Facebook 22 июля сообщил Прилепину об отключении его аккаунта в Instagram (сервис принадлежит Facebook — прим. «ВМ») без возможности восстановления из-за нарушения правил пользовательского соглашения.

6 августа он подал иск к компании, в котором попросил обязать Facebook восстановить доступ к аккаунту, отмечает ТАСС.

29 июля Таганский суд оштрафовал компанию Google на три миллиона рублей за нарушение закона о локализации данных россиян. Административная статья, по которой интернет-гигант признан виновным, предусматривает штраф для юридического лица в размере от одного до шести миллионов рублей.

28 июля суд оставил в силе все штрафы для Facebook за отказ удалить запрещенный контент. Таким образом, компании придется выплатить 26 миллионов рублей в счет российского государства.